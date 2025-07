hier

Die gute Laune im Reisesektor korrespondierte gestern mit einem Rückzug aus dem eher unbeliebten Thema der Polizei-Ausstattung. Die insbesondere für seine Taser bekannte AXON hat sich zum Systemlieferanten für die Polizei bzw. den Sicherheitssektor weiterentwickelt und konnte bis Dezember sogar mit PALANTIR (ähnlicher Kundenkreis) mithalten. Doch während PALANTIR mit mehr als 100-fachem Umsatz bewertet ist, kommt AXON "lediglich" auf KUV 25 mitsamt KGV 115. Nachdem Ende Juni ein neues Allzeithoch markiert wurde, deutet der gestrige Fall unter die 200-Tage-Linie an, was für AXON nach unten möglich ist: In ähnlicher Situation kam es vor fünf Monaten zu einem Kursverfall von insgesamt 23 % auf weniger als 500 $.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent