Die Übernahme von ABOUT YOU durch Zalando ist offiziell besiegelt. Mit dem Vollzug am heutigen Tag beginnt eine neue Ära der Konsolidierung im europäischen E-Commerce für Mode.Marktkonsolidierung nimmt Fahrt auf Zalando hat nach Erhalt der finalen regulatorischen Freigabe die vollständige Übernahme von ABOUT YOU angekündigt. Der Abschluss der Transaktion soll am 11. Juli 2025 erfolgen. Damit entsteht ein digitaler Modegigant, der nicht nur ...

