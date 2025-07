Zürich - Der Franken zeigt sich am Freitagnachmittag zu den wichtigsten Währungen auch weiterhin kaum verändert. Während die Finanzmärkte auf weitere Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump warten, gab es kaum neue Konjunkturdaten. Das Dollar/Franken-Paar rückt kaum von der Stelle. Am Nachmittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7972. Auch der Euro tritt zur Schweizer Währung bei Kursen von 0,9314 Franken mehr oder weniger ...

