Der PV-Projektentwickler Greenovative will künftig Solarkraftwerke nur noch mit Speicher bauen. Ein erstes Großprojekt hat er jetzt in Betrieb genommen. Die Nürnberger Greenovative hat das erste Großspeicher-Projekt in Betrieb genommen. Wie das Photovoltaikunternehmen mitteilte, ergänzt der Batteriespeicher einen bereits bestehenden Solarpark in der oberpfälzischen Gemeinde Waffenbrunn.Das Batteriespeichersystem verfüge über eine Leistung von 1,2 Megawatt (MW) und eine Speicherkapazität von 4 Megawattstunden ...

