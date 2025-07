Momentum-Strategie mit System: So handeln wir Nvidia, Palantir & Co.

Anzeige / Werbung

Der Monat Juni konnte weiter an Boden gewinnen und brachte vor allem die US-Technologieschwergewichte weiter nach oben, sodass sie teilweise neue Rekorde erzielten. Natürlich wirkte sich dies auch auf den Index positiv aus. So markierten der marktbreite S&P500 und auch der Nasdaq100 mehrere neue Rekorde in Folge, dem Dow Jones blieb dies bisher um wenige Punkte verwehrt. Dabei standen vor allem die Aktien-Highlights der letzten Monate wieder ganz oben auf der Kaufliste der Investoren. Einige davon, die bereits Momentum in Richtung neuer Hochs aufbauten, haben wir in den Boxen reflektiert und teilweise auch nun bereits einen weiteren Monat gelistet.

Alle Werte in den Stock-Boxen werden übrigens automatisiert ausgewählt und deinem Portfolio hinzugefügt. Die Zusammensetzung und der Austausch erfolgen einmal im Monat nach klaren Regeln. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Auch für die Short-Box haben wir viele Backtests vollzogen, um nur nachhaltig erfolgreiche Kriterien einfließen zu lassen. Dazu gehört auch das monatliche Umschichten und ansonsten die Beibehaltung der Strategie, was logischerweise in volatilen Marktphasen sehr schwerfällt. Doch mit diesem klaren Konzept umgeht man die eigene "Psychofalle" und setzt konkrete Regeln automatisiert um.

Nachdem wir den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten in den 3 aktiv betreuten Boxen von WH SelfInvest besprochen haben, richteten wir den Fokus auf einige spannende Einzelwerte und analysierten neben den einschlägigen News der Unternehmen auch das entsprechende Chartbild.

Wir starteten mit Broadcom, die als ehemalige Abteilung von HP beginnend, sich mit Halbleiterchips und entsprechender Software einen Namen gemacht haben. Mit 1,3 Billionen US-Dollar Marktwert zählt das Unternehmen zu den Top Ten der großen Wall Street Werte und konnte erst in dieser Woche mehrere Anleihen im Gesamtwert von 6 Milliarden US-Dollar am Kapitalmarkt platzieren. Die Nummer 1 bleibt weiterhin Nvidia. Der Chipdesigner, welcher bei KI-Chips einen sagenhaften Marktanteil von 80 Prozent hat, wächst weiter rasant und hält mit 4 Billionen US-Dollar nun den neuen Rekord der wertvollsten US-Unternehmen inne.

Ebenfalls auf Rekordkurs, was Bewertung und Geschwindigkeit neuer Aufträge angehet, ist der Datenspezialist Palantir. Die Software-Module sehen sich einer weiteren starken Nachfrage gegenüber, was die Analysten langsam ins Schwitzen bringt und neue Kursziele provoziert.

Bleiben wir bei der Peripherie der KI-Daten, ist mit Constellation Energy ein weiterer Wert stark nachgefragt. Denn Datenzentren benötigen Strom und selbst New York beabsichtigt nun, ein weiteres Atomkraftwerk in Auftrag zu geben, um den Energiebedarf der Zukunft zuverlässig und sauber decken zu können.

Beim US-Broker Robinhood stiegen die Umsätze zuletzt kräftig, aber auch der Aktienkurs. Neben Snowflake gibt es auch hierzu ein Chart-Update.

Auf nachgebende Bilanzdaten spekulieren wir in der Short-Box. Als Vertreter sticht Lululemon diesmal hervor. Der Yoga-Ausstatter aus Kanada war im letzten Jahr noch eine Alternative zum Marktführer Nike. Doch die Vorzeichen haben gewechselt und Nike ist der Turnaround-Kandidat, während bei Lululemon die Umsätze stagnieren. Die Jahresprognose wurde bereits gesenkt und der Aktienkurs notiert auf einem Mehrjahrestief.

Ebenfalls schwach zeigt sich der Konsumgüterhersteller Kenvue, der als Spin-off von Johnson & Johnson entstand und die Marken Listerine, o.b. oder auch Neutrogena präsentiert. Die Umsätze schwinden auch hier, sodass von weiteren Abgaben auszugehen ist.

