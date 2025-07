Der US-Dollar gewinnt am Freitag an Stärke, unterstützt durch die erneuten Zollandrohungen von US-Präsident Trump und nachlassende Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der Fed. Trump zielt auf Kanada mit einem Zoll von 35%, unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich Fentanyl und Handelsungleichgewichten. Der DXY schwebt unter dem wichtigen Widerstand ...

