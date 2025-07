NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 22 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Charlie Bentley begründete das höhere Kursziel am Freitag mit dem positiven Einfluss der seit Jahresbeginn zu beobachtenden Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro. Durch diesen Einmaleffekt sinke die Nettoverschuldung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns. Der weitere Abbau der Verschuldung scheine vor allem von der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und der Überprüfung grundlegender Änderungen des Produktportfolios abzuhängen./rob/la/he



ISIN: DE000BAY0017

