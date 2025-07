DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt - bilanzielle Transformation läuft planmässig

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt - bilanzielle Transformation läuft planmässig

[ PDF ]

Zürich (pta000/11.07.2025/18:45 UTC+2)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet • Bruttoerlös von rund CHF 50 Mio. stärkt Kapitalstruktur und reduziert Verschuldungsgrad • Eingesammelte Mittel dienen vornehmlich zur Rückzahlung der Wandelanleihe • Finanzierung des verbleibenden Restbetrags des Eurobonds verläuft planmässig • Bilanztransformation damit weiter voll auf Kurs

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG ("Peach Property Group" oder die "Gesellschaft") gibt die erfolgreiche Durchführung der am 30. Juni 2025 angekündigten ordentlichen Kapitalerhöhung bekannt. Es wurden 100 % der bei dem Bezugsverhältnis von 32:7 möglichen neuen Namenaktien gezeichnet.

Die Ausgabe der nahezu 10.000.000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1,00 zum Bezugspreis von CHF 5,00 pro Aktie führt zu einem Bruttoerlös von rund CHF 50 Millionen. Das Aktienkapital erhöht sich von CHF 45.567.454 um CHF 9.967.880 auf neu CHF 55.535.334.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt voraussichtlich am 15. Juli 2025, die Kotierung und der Handelsbeginn der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange am 16. Juli 2025.

Die Gesellschaft wird den Mittelzufluss prioritär für die Rückzahlung der CHF 50 Millionen 3,00 % Wandelanleihe PEA234 (ISIN: CH1263282522) mit einer Laufzeit bis zum 15. Mai 2026 verwenden. Die Finanzierung des noch verbleibenden Restbetrags in Höhe von rund EUR 173 Millionen der im November 2025 fälligen Unternehmensanleihe (4,375 % Senior Notes mit Fälligkeit November 2025, ISIN: XS2247301794) verläuft planmässig. Mit den Finanzierungsmitteln der bereits im Juni 2025 abgeschlossenen EUR 120 Millionen Kreditfazilität verbleibt ein noch nicht refinanzierter Restbetrag von weniger als EUR 100 Millionen. Hierzu befindet sich die Peach Property Group bereits in sehr aussichtreichen Gesprächen mit einem Finanzierungspartner.

Gerald Klinck, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der Peach Property Group:

"Die starke Nachfrage und vollständige Platzierung unserer Kapitalerhöhung ist ein klarer Vertrauensbeweis unserer Aktionärinnen und Aktionäre - hierfür bedanke ich mich ausdrücklich. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld ist das ein wichtiges Signal: Unsere Investoren stehen hinter unserem Weg zur bilanziellen Stärkung, zur Effizienzsteigerung und zur klaren Fokussierung auf unser Kerngeschäft. Parallel arbeiten wir mit Hochdruck an der Refinanzierung des Eurobonds und machen weiterhin gute Fortschritte. Mit dem Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung gewinnen wir entscheidenden finanziellen Spielraum. So treiben wir die Transformation unseres Unternehmens mit voller Entschlossenheit weiter voran."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Dirk T. Schmitt, Managing Partner

+49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck, CEO Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1752252300134 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2025 12:45 ET (16:45 GMT)