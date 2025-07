Anzeige / Werbung

Infineon im Aufwind: Jetzt noch einsteigen? | Aktuelle Aktienanalyse & Kursziel 2025

Infineon Technologies AG zählt zu den bedeutendsten Halbleiterherstellern der Welt und steht exemplarisch für die technologische Innovationskraft "Made in Germany". Aus der Siemens-Halbleitersparte hervorgegangen, hat sich das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahrzehnten als Schlüssellieferant für Zukunftsmärkte wie Elektromobilität, Industrie 4.0 und das Internet der Dinge positioniert. Mit der Übernahme von International Rectifier und Cypress Semiconductor wurden wichtige Weichen gestellt, um die eigene Marktstellung nachhaltig auszubauen - insbesondere in den Bereichen Leistungselektronik, Mikrocontroller und Automotive. Heute spielen Produkte von Infineon eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung und Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft.

In der heutigen Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen, neue strategische Partnerschaften und das laufende Mega-Investitionsprojekt in Dresden. Infineon profitiert von der global steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Chips, etwa für KI-Anwendungen und den Mobilitätssektor, steht aber zugleich vor geopolitischen und zyklischen Herausforderungen. Welche Signale der Aktienkurs derzeit aussendet, wie Analysten die Entwicklung bewerten und ob ein Einstieg auf aktuellem Kursniveau lohnenswert sein könnte, beleuchten wir im zweiten Teil unseres Videos.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.