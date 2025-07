Leverkusen - Bayer Leverkusen hat den US-Nationalspieler Malik Tillman unter Vertrag genommen.



Der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldakteur wechselt vom niederländischen Fußball-Meister PSV Eindhoven zum rheinischen Bundesligisten, wie der Verein am Samstag mitteilte. Der in Nürnberg geborene Tillman erhält in Leverkusen einen bis zum 30. Juni 2030 gültigen Kontrakt.



Für die PSV schoss er in der zurückliegenden Saison in 34 Pflichtspielen 16 Tore und steuerte fünf Assists bei. Drei Tore und zwei Vorlagen verbuchte er dabei in sechs Partien der Champions League.



"Mit Malik Tillman haben wir eine weitere spielstarke und sehr torgefährliche Offensivkraft für uns gewonnen. Er kann im Mittelfeld variabel die Zehner- und die Achter-Position bekleiden. Malik ist ein absoluter Top-Transfer für uns", sagte Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes und fügt hinzu:. "Sein Stil passt exzellent zu Bayer 04 Leverkusen. Unser Offensivspiel bekommt durch Maliks Dynamik einen ganz neuen Impuls."



Für den 1,87 Meter großen Rechtsfuß ist der Wechsel in die Bundesliga eine Rückkehr nach Deutschland. 2015 wechselte er von der SpVgg Greuther Fürth in die Jugend des FC Bayern München, von wo aus er als Profi 2022 zum schottischen Spitzenklub Glasgow Rangers verliehen wurde. Ein Jahr später transferierten ihn die Bayern zunächst gleichfalls auf Leihbasis nach Eindhoven, das den Spielgestalter 2024 schließlich fest verpflichtete.



Insgesamt 21 Einsätze verzeichnete Tillman für diverse Auswahlteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Viermal lief er für die deutsche U21 auf, ehe er sich 2022 für die US-A-Nationalmannschaft entschied. Beim Gold Cup in den USA und Kanada erreichte Tillman mit dem US-Team das Finale, das jedoch mit 1:2 gegen Mexiko verloren ging.





