Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Huawei hat heute bekannt gegeben, dass es am 10. Juli in Dubai das Produktvorstellungsevent Fashion Next veranstalten wird. Bei der Präsentation werden die HUAWEI Pura 80 Series und das HUAWEI MatePad 11.5 vorgestellt sowie wichtige Updates für die XMAGE Awards 2025, den globalen Fotowettbewerb von Huawei, der künstlerische Exzellenz würdigt.In den letzten zwei Jahren hat Huawei seine Führungsposition auf dem chinesischen Markt ausgebaut und gleichzeitig weltweit ein starkes Comeback erlebt. Die Marke treibt weiterhin Innovationen voran - mit faltbarer Bildschirmtechnologie der nächsten Generation, überragenden Bildgebungsfunktionen und modischen Wearable-Designs. Initiativen wie GoPaint, die intuitive digitale Mal-App von Huawei, und die XMAGE Awards unterstreichen das Engagement des Unternehmens, durch Kunst und Technologie Brücken zwischen Kulturen zu schlagen. Durch die intensive Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften und den Ausbau seiner weltweiten Präsenz fördert Huawei sinnvolle Verbindungen über Grenzen hinweg.Zhu Ping, Präsident für Marketing und Vertrieb von Huawei Device Business, sagte: "Huawei schreitet auf den internationalen Märkten entschlossen voran, von der Einführung von Flaggschiff-Geräten bis hin zum Aufbau sinnvoller Beziehungen innerhalb lokaler Gemeinschaften im Ausland. Wir bleiben unserer Gründungsvision treu und verbessern kontinuierlich die Szenarioerlebnisse und Technologieprodukte für globale Verbraucher. Heute haben wir in Dubai stolz die Pura 80 Series vorgestellt, die sich durch innovative Technologie und außergewöhnliche Bildgebungsfunktionen auszeichnet und es Mobilfotografen ermöglicht, die Gedanken und Emotionen von Kreativen noch lebendiger einzufangen."Mit der bahnbrechenden Pura 80 Series erfolgt die mit Spannung erwartete Rückkehr von Huawei auf den globalen Smartphone-Markt. Sie umfasst drei verschiedene Modelle. Die Pura-Serie wurde ursprünglich im Jahr 2024 neu aufgelegt und kombiniert avantgardistisches Design mit leistungsstarker Mobiltechnologie, wodurch sie die Schnittstelle zwischen Mode und Funktionalität neu definiert. Die neue Produktpalette wird voraussichtlich eine starke Nachfrage seitens der Verbraucher erfahren.Unterdessen gewinnen Huawei-Tablets auf den internationalen Märkten weiter an Dynamik und werden dank ihrer vielseitigen, szenarioorientierten Anwendungen zur ersten Wahl für Bildung und mobile Produktivität. Das MatePad 11.5 hat bereits weltweit Nutzer mit seiner flüssigen Multitasking-Leistung und nahtlosen geräteübergreifenden Konnektivität überzeugt. Das kommende Modell wird die Messlatte in Sachen Display-Innovation und produktivitätsorientierten Funktionen noch höher legen und damit den sich wandelnden Anforderungen der Nutzer gerecht werden.Huawei liefert nicht nur innovative Produkte, sondern ist auch weiterhin Vorreiter bei der Verschmelzung von Mode und emotionaler Konnektivität und ermöglicht es den Nutzern, ihr digitales Leben selbst zu gestalten. Die XMAGE Awards 2025, die am 11. Juni weltweit gestartet sind, haben seit ihrer Gründung im Jahr 2017 Teilnehmer aus über 170 Ländern und Regionen angezogen und bis heute fast 5 Millionen Einreichungen erhalten. Das Programm gilt als eine der weltweit einflussreichsten Feierlichkeiten der mobilen Fotografie und hat sich zu einer kulturellen Brücke zwischen Huawei und seiner globalen Community entwickelt, die Nutzer dazu ermutigt, bedeutungsvolle Momente festzuhalten und ihre persönliche Sichtweise durch Bilder zu teilen. Mit der weltweiten Markteinführung der HUAWEI Pura 80 Series wird die XMAGE-Bildgebungstechnologie von Huawei die Smartphone-Fotografie neu definieren und das visuelle Erlebnis für Nutzer überall auf der Welt revolutionieren.Branchenanalysten heben die anhaltende Präsenz von Huawei im Kantar-Ranking der "Global Most Valuable Tech Brands" (Die wertvollsten Tech-Marken weltweit) als Beweis für die starke internationale Markenwertigkeit des Unternehmens hervor. Durch die Erweiterung seines globalen Produktportfolios und nachhaltige Investitionen in den Ausbau seiner Vertriebskanäle, den Einzelhandel und das Engagement in der Community erfüllt Huawei nicht nur die vielfältigen Bedürfnisse der Verbraucher weltweit, sondern gestaltet auch das Ökosystem vernetzter Geräte durch technologische Innovationen neu und fördert sinnvollere Interaktionen zwischen Nutzern.