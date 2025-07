Brüssel - Die Europäische Union und Indonesien haben in den Gesprächen ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (CEPA) eine politische Einigung erzielt. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der indonesische Präsident Prabowo Subianto am Sonntag nach einem Treffen in Brüssel mit.



Die Einigung sei ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zum Abschluss des Abkommens durch Kommissar Maros Sefcovic und Koordinierungsminister Airlangga Hartarto bis September 2025, so die EU-Kommission. "Europa und Indonesien entscheiden sich für einen Weg der Offenheit, Partnerschaft und gemeinsamen Prosperität", so von der Leyen.



Das Abkommen werde neue Märkte erschließen und mehr Möglichkeiten für die Unternehmen schaffen. "Es wird auch dazu beitragen, die Lieferketten für kritische Rohstoffe zu stärken, die für die europäische Clean-Tech- und Stahlindustrie von entscheidender Bedeutung sind." Sie freue sich nun auf den raschen Abschluss des Abkommens, fügte die CDU-Politikerin hinzu.



Über den Handel hinaus bekräftigten von der Leyen und Prabowo ihre gemeinsame Vision einer umfassenderen bilateralen Partnerschaft. Die EU-Kommission verabschiedete einen Beschluss über eine Visakaskade für Indonesien, um den Zugang zu Mehrfacheinreisevisa zu erleichtern. Beide Seiten bekräftigten zudem ihre Unterstützung für eine regelbasierte internationale Ordnung, eine engere Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und Friedensbemühungen in der Ukraine und im Nahen Osten.





© 2025 dts Nachrichtenagentur