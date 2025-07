© Foto: Uwe Anspach/dpa

Für Südzucker lief es in den vergangenen zwölf Monaten überhaupt nicht rund: Sinkende Gewinne, gesenkte Prognosen und ein schwacher Zuckerpreis machen der Aktie zu schaffen. Statt für neuen Schwung sorgten die jüngsten Quartalszahlen für einen Absturz der Aktie auf den niedrigsten Stand seit Februar. Seit Jahresanfang notiert die Aktie jetzt gut ein Prozent im Minus. Noch trostloser sieht der Chart auf 12-Monatssicht aus. Hier haben die Papiere 20 Prozent eingebüßt. Doppelt schmerzhaft für Anleger: Auf der Hauptversammlung am 17. Juli dürfte eine Dividende von nur noch 20 Cent beschlossen werden - im Vorjahr wurden noch 90 Cent an die Anleger ausgeschüttet. Die Rendite beträgt nur noch 1,8 …