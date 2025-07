Potsdam - Im Koalitionsstreit um die Wahl der SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, der Potsdamer Juristin Frauke Brosius-Gersdorf, fordert der erste CDU-Landeschef einen kompletten Neustart.



"Wut und Trotz helfen nicht weiter", sagte Brandenburgs CDU-Vorsitzender Jan Redmann der "Bild". Ein Neustart des Verfahrens würde sicher helfen, "von verhärteten Positionen runterzukommen und die notwendige Mehrheit zu ermöglichen".



Redmann, in Brosius-Gersdorfs Heimat Potsdam auch Chef der CDU-Landtagsfraktion, übte deutliche Kritik an der Führung der Unions-Bundestagsfraktion: "Bei der Wahl der Verfassungsrichter hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Und das gilt ausdrücklich auch für meine Partei." Es gelte aber: "Wir bleiben aber alle in der Verantwortung, das Verfassungsgerichts arbeitsfähig zu halten. "





