East Rutherford - Der FC Chelsea hat im Finale der Klub-Weltmeisterschaft Paris St. Germain mit 3:0 besiegt.



Die Mannschaft aus London zeigte eine dominante Leistung und nutzte die Schwächen in der Defensive des Champions-League-Siegers eiskalt aus. Cole Palmer erzielte zwei Tore, während Joao Pedro den dritten Treffer beisteuerte. PSG konnte trotz einer Druckphase in der ersten Halbzeit keine entscheidenden Akzente setzen.



In der ersten Halbzeit ging Chelsea durch Palmer in Führung, nachdem Malo Gusto einen langen Ball geschickt weiterleitete. Palmer erhöhte später auf 2:0, als er erneut ungestört in den Strafraum eindringen konnte. Kurz vor der Pause machte Joao Pedro mit einem Lupfer über Torwart Donnarumma das 3:0 perfekt. PSG hatte zwar einige Chancen, scheiterte jedoch immer wieder an Chelseas Torwart Sanchez, der mehrere starke Paraden zeigte.



In der zweiten Halbzeit versuchte PSG, den Druck zu erhöhen, konnte jedoch keine entscheidenden Chancen herausspielen. Chelsea verteidigte souverän und ließ den Franzosen kaum Raum zur Entfaltung. Kurz vor Schluss flog auch noch Joao Neves mit rot vom Platz. Mit diesem Sieg krönte Chelsea eine erfolgreiche Saison, während PSG das Quadruple verpasste.





