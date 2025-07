Diese Aktie forciert Bitcoin Lightning- und XRP-ILP-Infrastruktur - während der Markt heißläuft

Anzeige / Werbung Heute präsentieren wir Ihnen ein brandneues Update zu Digital Asset Technologies (SYM: 9880 | WKN: A41APL). Dieser Artikel wurde im Auftrag von Digital Asset Technologies genehmigt und veröffentlicht. Willkommen zurück, liebe Leser - Bitcoin hat soeben ein neues Allzeithoch erreicht, XRP ist seit Juli 2024 um über 500?% gestiegen, und die Infrastruktur für reale digitale Zahlungen rückt endlich in den Vordergrund. Während ein Großteil des Marktes noch immer spekulative Token und Schlagzeilen jagt, setzt Digital Asset Technologies (SYM: 9880) weiterhin konsequent auf Substanz: den Aufbau der Leitungen für das entstehende Internet of Value. Über sein hundertprozentiges Portfoliounternehmen LiquidLink hat Digital Asset Technologies Enterprise-Grade-Infrastrukturnodes sowohl auf dem Bitcoin Lightning Network als auch dem Interledger Protocol (ILP) von Ripple eingeführt - und positioniert sich damit als zentraler Infrastruktur-Provider für die nächste Phase der Finanzwelt. Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken! Lightning + XRP ILP: Das neue Rückgrat des digitalen Finanzsystems Das Lightning Network ist längst kein theoretischer Lösungsansatz mehr für langsame Bitcoin-Transaktionen - es ist ein voll einsatzfähiges Layer-2-Protokoll, das sofortige, nahezu gebührenfreie Zahlungen ermöglicht. Mit der Einführung von Taproot Assets, RGB-Smart Contracts und Stablecoins auf Bitcoin entwickelt sich Lightning zunehmend zur globalen Zahlungsinfrastruktur. Parallel dazu löst das Interledger Protocol (ILP) von Ripple eine andere Herausforderung: die nahtlose Zahlungsabwicklung über unterschiedliche Netzwerke hinweg - seien es Blockchains, Fiat-Systeme oder andere Zahlungsplattformen. ILP verbindet Bitcoin, XRP und traditionelle Finanzinfrastrukturen zu einem interoperablen Netzwerk für Wertübertragung. "Großhandels-ISPs schufen das Rückgrat des frühen Internets. Wir bauen das Zahlungs-Backbone für das Internet of Value."

- Marcus Ingram, CEO, Digital Asset Technologies Durch die gleichzeitige Unterstützung von Lightning und ILP schafft LiquidLink eine Infrastruktur für netzwerkübergreifende Liquidität und Abwicklung - weit über eine einzelne Blockchain hinaus. Echte Infrastruktur statt spekulativer Anwendungen LiquidLink entwickelt die Basis, die programmierbare Finanzsysteme der Zukunft brauchen: Enterprise-Infrastruktur mit klaren Monetarisierungsmodellen. Lightning-Nodes für BTC- und Stablecoin-Zahlungen mit Transaktionsgebühren

für BTC- und Stablecoin-Zahlungen mit Transaktionsgebühren ILP-Nodes für institutionelle, netzwerkübergreifende Wertübertragungen

für institutionelle, netzwerkübergreifende Wertübertragungen Compliance-Frameworks für Stablecoins und tokenisierte Realwerte (RWAs)

für Stablecoins und tokenisierte Realwerte (RWAs) Nahtlose Integration mit der eigenen Plattform Xrpfy zur Routenoptimierung und automatisierten Abwicklung Das Unternehmen entwickelt keine Wallet, keinen Exchange und keine Meme-Coins - sondern kritische Infrastruktur, auf die Banken, FinTechs und Token-Plattformen angewiesen sein werden. Nächster Meilenstein: Die Brücke zwischen Bitcoin und XRP Während Lightning- und ILP-Nodes bereits live sind, geht LiquidLink jetzt einen Schritt weiter - mit der Entwicklung einer Cross-Chain-Liquiditätsbrücke zwischen Bitcoin-nativen Assets und dem XRP-Ledger. Geplant ist die Anbindung von: RGB-Tokens

Taproot Assets

Liquid Network-Assets

Smart Contracts auf Rootstock → Direkt in das regulierungsfreundliche XRP-Netzwerk Diese Brücke ermöglicht: Nahtlose Transfers tokenisierter Assets zwischen Netzwerken

Arbitrage und High-Frequency-Routing

Interoperabilität realer Vermögenswerte

Regulierungsfähige Stablecoin-Zahlungen zwischen BTC und XRP Ohne zentrale Börsen. Ohne Verwahrungsrisiken. Strategische Verstärkung: Alexander Kravets wird Berater Zur Beschleunigung dieses Ausbaus hat Digital Asset Technologies Alexander Kravets in den Beirat berufen. Kravets war Gründer und CEO von CEX.IO USA, einer der ersten regulierten Krypto-Börsen in den USA, und trug maßgeblich bei zu: Erhalt von über 30 US-Zulassungen für Zahlungsdienste

Wachstum auf 600 Mio. USD tägliches Handelsvolumen

Skalierung der Plattform auf 15 Mio. Nutzer weltweit Bei Digital Asset Technologies wird Kravets sich auf die Strukturierung von digitalen Asset-Flows (Stablecoins, RWAs) konzentrieren, die über LiquidLinks Lightning- und ILP-Nodes abgewickelt werden. "LiquidLink löst Skalierbarkeit und Interoperabilität direkt auf Infrastrukturebene. Genau das braucht der Markt jetzt - ich freue mich, dabei zu sein." Sein Einstieg steht für institutionellen Maßstab und einen klaren Monetarisierungspfad über strukturierte, volumenstarke Asset-Flows. Xrpfy: Intelligente Routenoptimierung im Backend Die Plattform Xrpfy von LiquidLink, ursprünglich für die Entdeckung von XRPL-Assets und die Tokenisierung realer Vermögenswerte gedacht, wird jetzt intern für die Optimierung der Node-Infrastruktur eingesetzt. Xrpfy ermöglicht: Günstige Routenfindung

Liquiditätspfad-Optimierung

Automatisierte Cross-Asset-Swaps

RWA-Tokenisierungsdienste Ein vollständig integrierter Zahlungs-Stack: LiquidLink stellt die Infrastruktur, Xrpfy steuert die Intelligenz. Lightning-Vergleich: Was LQWD Technologies beweist Ein Blick auf den Mitbewerber LQWD Technologies Corp. zeigt, wie gefragt Lightning-Infrastruktur am Kapitalmarkt ist: Eines der ersten börsennotierten Lightning-Infrastrukturunternehmen

Abschluss einer 10 Mio. USD-Finanzierung mit einer Wall-Street-Bank

mit einer Wall-Street-Bank Kursanstieg von 1,50 CAD auf über 11 CAD , aktuell rund 4,80 CAD

, aktuell rund Aufbau eines stetig wachsenden Node-Netzwerks

Bitcoin-Treasury mit ca. 181 BTC LQWD hat bewiesen: Der Markt ist bereit, Premium-Bewertungen für skalierbare Lightning-Infrastruktur mit Ertragsmodell zu zahlen. Digital Asset Technologies bietet ein ähnliches Modell - mit mehr Potenzial: Dual-Stack-Support: Lightning + XRP ILP

Lightning + XRP ILP Starke Advisory-Teams: CEX.IO, Galaxy Digital, Mario Nawfal

CEX.IO, Galaxy Digital, Mario Nawfal Regulatorischer Rückenwind: Genius Act

Genius Act Volle Integration mit RWA-Strategien

Börsennotiert unter SYM: 9880 Regulatorisches Momentum: Der Genius Act eröffnet neue Möglichkeiten Mit der Verabschiedung des Genius Act (Clarity for Payment Stablecoins Act) erhalten Projekte in den USA endlich rechtliche Sicherheit für Stablecoin-Emission und Zahlungsinfrastruktur. Für Digital Asset Technologies und LiquidLink bedeutet das: Unterstützung für regulierte Stablecoin-Zahlungen

Rechtssicherheit für grenzüberschreitende Abwicklungen

Infrastruktur, die auch von Banken und FinTechs adaptiert werden kann

Die Möglichkeit, Stablecoin- und RWA-Transaktionen über BTC- und XRP-Netzwerke abzuwickeln Damit ist die Infrastruktur nicht nur funktionsfähig - sie ist rechtlich zukunftssicher. Was Digital Asset Technologies (SYM: 9880; WKN: A41APL) besonders macht Merkmal Strategischer Vorteil Börsennotierung Handelbar unter 9880 / A41APL Netzwerk-Infrastruktur Lightning + XRP ILP Einnahmemodell Transaktionsgebühren, Routing, Compliance Regulatorische Absicherung Genius Act erlaubt rechtssichere Stablecoin-Transaktionen Top-Beraterteam Ex-CEX.IO-CEO, Netzwerk von Mario Nawfal Tokenisierungsstrategie Xrpfy bietet RWA-Discovery & Launchpad Keine Spekulation Infrastrukturorientiertes Geschäftsmodell Fazit: Das Internet of Value entsteht - leise, aber nachhaltig Digital Asset Technologies macht keine Schlagzeilen mit Meme-Coins oder KI-Hype - es baut das AWS der dezentralen Finanzinfrastruktur. Mit Lightning- und ILP-Nodes in Betrieb, einer Bitcoin-XRP-Brücke in Arbeit und der strategischen Verstärkung durch Alexander Kravets entwickelt sich das Unternehmen zu einem echten Infrastruktur-Player mit öffentlichem Zugang. In einem Markt, in dem XRP um 500?% gestiegen ist, Bitcoin Allzeithochs erreicht und echte Anwendungen endlich im Fokus stehen, gehört Digital Asset Technologies (SYM: 9880) zu den wenigen Unternehmen, die bereit sind für den nächsten Zyklus. Und jetzt ist der Zugang für Investoren offen. 