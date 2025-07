EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares baut Goods & Services Segment mit Vereinbarung zur Übernahme von Fuentes von der Lineage Group weiter aus Dienstleistungsunternehmen im Bereich der temperaturgeführten Logistik

Neue Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services

Geplanter Umsatz von knapp EUR 200 Mio. im Jahr 2025

Closing im dritten Quartal 2025 erwartet München, 14. Juli 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat einen Vertrag zur Übernahme der Lineage Spain Transportation S.L. "Fuentes" von der Lineage Group unterzeichnet. Die Transaktion stärkt das Segment Goods & Services als neue Plattform-Investition und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der fusionskontrollrechtlichen Genehmigung.



Fuentes ist ein Dienstleistungsunternehmen, das auf den temperaturgeführten Transport von Lebensmitteln - hauptsächlich Obst und Gemüse - spezialisiert ist und nationale, internationale und Last-Mile-Logistik über die gesamte Lebensmittelversorgungskette hinweg anbietet und dabei Sicherheit, Qualität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet. Fuentes hat seinen Hauptsitz in Las Torres de Cotillas (Murcia), einem wichtigen landwirtschaftlichen Zentrum in Europa, in unmittelbarer Nähe zu großen Lebensmittelherstellern und betreibt drei weitere Anlagen in ganz Spanien sowie ein internationales Drehkreuz in Vlissingen (Niederlande). Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 850 Mitarbeitende und plant im Jahr 2025 einen Umsatz von ca. EUR 200 Mio.



Das Unternehmen verfügt über einen eigenen Fuhrpark mit mehr als 480 Lkw und 540 Anhängern sowie ein Netz von über 3.000 Subunternehmern, die eine maximale Flexibilität bei der Anpassung an die Mengenanforderungen bieten.



Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns, eine weitere Transaktion im Logistiksektor ankündigen zu können, um unsere europäische Präsenz auf dieser Plattform zu stärken. Zusammen mit dem Team von Mutares und unserer fundierten Expertise sehen wir ein großes Potenzial, basierend auf einem operativen Verbesserungsplan sowie einem positiven Ausblick für den spanischen Logistikmarkt und einer steigenden Nachfrage im Einzelhandel, um Fuentes nachhaltig für die Zukunft zu positionieren."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaADie Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.



Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

