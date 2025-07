Der italienische Außenminister Antonio Tajani sagte am Montag, dass die Europäische Union (EU) bereits eine Liste von Vergeltungszöllen in Höhe von 21 Milliarden Euro gegen die Vereinigten Staaten (US) vorbereitet hat, falls kein Deal zustande kommt. Wichtige ZitateWenn kein Deal mit den USA zustande kommt, hat die EU eine Liste von Zöllen gegen US-Waren ...

