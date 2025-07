Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 11. Juli 2025 dem Entwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Novelle der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2023/2413 (RED III) zugestimmt. Damit erhalten Wirtschaft und Kommunen Planungssicherheit. Zudem sollen Umweltbelange gewahrt bleiben. Das neue Gesetz wird wesentliche Teile der 2023 überarbeiteten Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien in nationales Recht überführen. Dafür sollen unter anderem Änderungen am Immissionsschutzgesetz ...

