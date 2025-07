Kein Bundesland hat im laufenden Jahr bisher so viele Windenergieanlagen an Land zugebaut wie NRW. Für 2025 erwartet der Landesverband Erneuerbare Energien einen Rekord. In Sachen Onshore-Windenergie liegt Nordrhein-Westfalen (NRW) unter den Bundesländern, was den Zubau im ersten Halbjahr 2025 betrifft, vor Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Das geht aus einer vorläufigen Auswertung des Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE) NRW hervor.Landesweit seien demnach 101 Windenergieanlagen mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...