MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will den Obst- und Gemüselogistiker Fuentes übernehmen. Das Unternehmen plane in diesem Jahr mit einem Umsatz von knapp 200 Millionen Euro, teilte Mutares am Montag in München mit. Verkäufer ist die spanische Lineage Group. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Der Zukauf soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Mit der Übernahme will Mutares die Geschäfte der Sparte Goods & Services ausbauen. Fuentes mit Hauptsitz in Las Torres des Cotillas ist spezialisiert auf den Kühltransport von Lebensmitteln, hauptsächlich Obst und Gemüse.

Mutares hat bislang für dieses Jahr einen Umsatzanstieg von knapp 5,3 auf 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro eingeplant. Vorübergehend war das Unternehmen im Mai aus dem Kleinwerteindex SDax ausgeschieden, weil sich die Vorlage der testierten Bilanz für 2024 verzögert hatte. Seit dem 23. Juni gehört Mutares wieder dazu./men/nas/stk