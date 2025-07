Der US-Dollar-Index handelt im positiven Bereich für den dritten aufeinanderfolgenden Tag bei etwa 98,10 im frühen europäischen Handel am Montag. Trumps jüngste Zollandrohungen stärken den US-Dollar gegenüber seinen Rivalen. Der VPI-Bericht für die Inflation in den USA für Juni wird später am Dienstag im Mittelpunkt stehen. Der US-Dollar-Index (DXY), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...