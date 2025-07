Berlin (ots/PRNewswire) -GEN3 Evo iON Race-Reifen setzt sich auf Berlins anspruchsvollem Beton beim vorletzten Double-Header durch- Mitch Evans und Nick Cassidy zeigen herausragende Leistungen auf Berlins anspruchsvollem Kurs, während sich Saison 11 ihrem dramatischen Finale nähert- GEN3 Evo iON Race-Reifen bieten konstanten Grip, präzises Bremsverhalten und thermische Stabilität auf dem rauen Betonbelag des Tempelhofer Kurses- Hankook bekräftigt seinen Status als treibende Kraft in der Innovation des Elektromotorsports mit dem letzten titelsponserten Rennen der SaisonHankook Tire & Technology (nachfolgend Hankook), ein weltweit führendes Reifenunternehmen der Hankook & Company Group, überzeugte mit einer herausragenden Leistung beim Formula E 2025 Hankook Berlin E-Prix - den Runden 13 und 14 der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft 2024/2025 (nachfolgend Formel E) - als die vollelektrische Rennserie ihr vorletztes Double-Header-Wochenende der Saison austrug.Mitch Evans und Nick Cassidy sicherten sich jeweils entscheidende Siege in Berlin, was die Meisterschaftswertung neu gestaltete und den Titelkampf vor dem Finale in London weiter anheizte. Oliver Rowland führt weiterhin die Fahrerwertung mit 184 Punkten an, dicht gefolgt von Pascal Wehrlein mit 125 Punkten. In der Teamwertung baute TAG Heuer Porsche Formula E Team seinen Vorsprung mit 226 Punkten aus.Vor der industriellen Kulisse des historischen Flughafens Tempelhof erwies sich der diesjährige Berlin E-Prix einmal mehr als eine der physisch anspruchsvollsten Stationen im Rennkalender. Die groben Betonplatten des Kurses, ursprünglich für Militärflugzeuge konzipiert, stellten eine enorme Belastung für die Reifen dar - sie forderten an zwei intensiven Renntagen maximale Haftung, Oberflächenstabilität und Bremsleistung.Hankooks GEN3 Evo iON Race-Reifen, der exklusiv für die GEN3-Evo-Rennwagen der Formel E entwickelt wurde, spielte in Berlin eine entscheidende Rolle. Die speziell entwickelte Gummimischung und das fortschrittliche Laufflächenprofil des Reifens sorgten für zuverlässigen Grip und eine stabile Temperaturkontrolle, was eine konstante Leistung selbst auf dem anspruchsvollen Streckenbelag und bei schwankenden Streckentemperaturen ermöglichte. Die Fahrer lobten insbesondere die Stabilität des Reifens in schnellen Kurven und bei starkem Bremsen sowie die Kontrolle auf staubigen Streckenabschnitten abseits der Ideallinie, die die Haftung während des gesamten Rennens auf die Probe stellten.DS-Penske-Fahrer Maximilian Günther äußerte: "Der Reifen hat mir in beiden Rennen die nötige Konstanz gegeben - und dieses Vertrauen in einen Reifen ist in dieser Phase der Meisterschaft entscheidend. Hier auf heimischem Boden zu fahren, bedeutet mir immer sehr viel - daher war es etwas ganz Besonderes, dieses Maß an Vertrauen ins Auto und in die Reifen zu spüren."Als das letzte Rennen der Saison 11 mit Hankooks Titelsponsoring markierte der Hankook Berlin E-Prix 2025 ein bedeutender Meilenstein in der Partnerschaft mit der Formel E - und ein weiteres Zeichen für Hankooks Führungsanspruch im nachhaltigen Elektromotorsport. Mit nur noch zwei verbleibenden Rennen (ein Double-Header) steuert die Meisterschaft nun auf ihr entscheidendes Finale in London zu, wo Hankook weiterhin jede Kurve, jeden Bremspunkt und jede Ehrenrunde auf dem Weg zur Krönung des Champions der Saison 11 mit Nachdruck begleitet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2730077/Photo__Formula_E_2025_Hankook_Berlin_E_Prix.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hankook-hebt-technische-uberlegenheit-seiner-reifen-beim-formula-e-2025-hankook-berlin-e-prix-hervor-302504052.htmlPressekontakt:Wade Lee,supsuplee@prain.comOriginal-Content von: Hankook Tire & Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180326/6075747