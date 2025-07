Die neue Photovoltaik-Anlage an Bord liefert unter optimalen Bedingungen bis zu 35 Kilowatt Leistung. Sie speist direkt in das Hochspannungsantriebssystem des Frachtschiffs ein und kann so einen von vier Dieselgeneratoren zeitweise ersetzen. Auf einem neuen Frachtschiff von HGK Shipping und der Salzgitter AG ist eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb gegangen, die direkt den Antrieb des Schiffs unterstützt. 192 Solarmodule versorgen sowohl den Bordbetrieb im Niederspannungsbereich als auch das Antriebssystem im Hochspannungsbereich mit Strom. Nach Angaben des niederländischen Photovoltaik-Unternehmens ...

