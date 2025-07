Es ist politische Sommerpause. Zumindest in der Schweiz. Auf Social Media zeigt man sich privat, wir finden Typ CO2-neutrale Veloferien in Softshelljacke, Typ Familienmensch mit Kindern am Badesee, Typ Kunst- und Kulturkennerin in obligatorischerweise unbekannten weil so anspruchsvollen Ausstellungen (Geheimtipp!) oder Typ naturverbundener Patriot am Brötle auf Schweizer Wanderwegen - sympathisch und volksnah, wie wir es mögen. Das Politischste, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...