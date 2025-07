So startet der DAX nach dem Zoll-Schock in die neue Woche und das bewegt den deutschen Leitindex außerdem. Zusätzlich im Fokus der Börse: die Aktien von Commerzbank und Brenntag. Nach der jüngsten Zolldrohung aus den USA in Richtung der Europäischen Union hat sich die Kurskorrektur im DAX am Montag beschleunigt fortgesetzt. US-Präsident Donald Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August nun mit einem Zoll von 30 Prozent belasten, wie er bereits ...

