Weltweite Förderung der japanischen Make-up-Kultur und Stärkung der regionalen Präsenz

Die Kao Corporation (TOKYO:4452) hat ihre internationale Make-up-Marke KATE als strategischen Wachstumsmotor innerhalb ihres Kosmetikportfolios identifiziert. Diese Initiative steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, eine "Global-Sharp-Top"-Geschäftsstruktur aufzubauen. Entsprechend dieser Vision tätigt Kao erhebliche Investitionen, um die globale Präsenz von KATE zu stärken.

An image post of the Collaboration by KATE, with JUJUTSU KAISEN

Im Rahmen dieser Initiative wird KATE die Reichweite seiner charakteristischen "Shadow-Enhancing-Makeup"-Philosophie ausbauen einer Technik, die stark von der japanischen Kultur der Wertschätzung von Schatten und Licht inspiriert ist. In seiner Rolle als Japans führende Make-up-Marke*1 wird KATE auch mit ikonischen japanischen Kulturinhalten zusammenarbeiten, um die Vielfalt der japanischen Make-up-Kultur und die Essenz des japanischen Erbes auf der globalen Bühne zu präsentieren.

Um den Wert der Marke zu steigern, wird KATE das Erlebnis in seinem globalen Flagship-Store KATE TOKYO Shibuya Sakura Stage durch immersive Nutzererfahrungserlebnisse verbessern. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, das globale Wachstum insbesondere in Asien zu beschleunigen.

Strategie zum Markenausbau in Asien

Seit seiner Einführung im Jahr 1997 steht KATE für den Slogan "NO MORE RULES" und ermächtigt Menschen, ihre Persönlichkeit und ihr Selbstbewusstsein durch Make-up auszudrücken, ohne sich von Trends oder Konventionen einschränken zu lassen. KATE ist bekannt für seine bahnbrechende Make-up-Technik zur Betonung der Schatten und schafft durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten eine beeindruckende Dimension und Ausdruckskraft des Gesichts.

KATE hat sich als Japans führende Make-up-Marke*1 etabliert und eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der japanischen Make-up-Kultur gespielt. Die Marke erweitert nun ihre charakteristische Make-up-Technik auf Verbraucher in ganz Asien, wo die Make-up-Kultur viele Ähnlichkeiten mit Japan aufweist und Augen-Make-up eine zentrale Rolle spielt. Als herausragende Botschafterin der japanischen Make-up-Kultur möchte die Marke Grenzen überschreiten und ihre Verbraucher weiterhin zu Individualität und Selbstbewusstsein inspirieren.

Juni: Zusammenarbeit mit dem beliebten Anime "JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory Premature Death"*2

Am 2. Juni präsentiert KATE eine limitierte Kollaboration mit der weltweit beliebten Comic- und Anime-Serie JUJUTSU KAISEN. KATE ist bekannt für sein Engagement, Konventionen zu brechen und kreative Selbstentfaltung durch sorgfältig gestaltete Produkte zu fördern, und möchte seine Nutzer dazu inspirieren, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Kollaboration umfasst eine Kollektion limitierter Produkte, deren Verpackungsdesigns von eindrucksvollen Szenen inspiriert sind, die den intensiven Blick der Kultfigur Satoru Gojo betonen. Die Kollektion ist ab dem 21. Juni erhältlich.

Unter dem Kampagnenslogan "Make-up ist die mächtigste Technik, um dein Selbstbewusstsein zu kontrollieren" unterstreicht die Zusammenarbeit das transformative Potenzial und die kreativen Möglichkeiten von Make-up auf globaler Ebene. Zur Unterstützung der Kampagne wird ein spezieller Fotopunkt mit Satoru Gojo im Flagship-Store der Marke, dem , KATE TOKYO Shibuya Sakura Stage, eingerichtet. Darüber hinaus wird auf der offiziellen Website von KATE eine spezielle Microsite eingerichtet. Die Kampagne nutzt eine umfassende "OMO (Online Merges with Offline)"-Strategie, die Social-Media-Plattformen wie X, Instagram und TikTok nahtlos mit In-Store-Erlebnissen und Kampagnenvideos verbindet und so die Interaktion und das Engagement der Nutzer maximiert.

Limitierte JUJUTSU-KAISEN-Kollaborationsproduktreihe

Produktname Varianten Unverbindliche Preisempfehlung KATE Designing Eyebrow 3D 2 Typen 1.100 JPY (inkl. Steuern: 1.210 JPY) KATE Super Sharp Liner EX4.0 2 Typen 1.300 JPY (inkl. Steuern: 1.430 JPY) Weitere Informationen finden Sie auf der JUJUTSU-KAISEN-Kollaborations-Microsite.

Juli: "LIGHTS ON SHADOW." Zusammenarbeit mit renommierten japanischen Künstlern

Im Juli startet KATE eine Zusammenarbeit mit renommierten japanischen Künstlern, die in ganz Asien beliebt sind. Unter dem Motto "Shadow Enhancing Makeup Transcends Dimensions" (Schattenbetonendes Make-up überwindet Dimensionen) zeigt diese Kampagne, wie durch den gekonnten Einsatz von Highlights und Schatten eine atemberaubende Schönheit entsteht, die die Grenzen zwischen zwei- und dreidimensionaler Welt überwindet.

Neben Produktangeboten wie Lidschatten und Augenbrauenprodukten, die speziell für Schattierungstechniken entwickelt wurden, wird die Kampagne symbolisch den Prozess der Entfaltung der eigenen Individualität und des Gewinns von Selbstvertrauen durch hyperrealistische visuelle Techniken darstellen. In wichtigen asiatischen Märkten wie Taiwan und Thailand werden lokale Markenbotschafter ernannt, um die kulturelle Erzählung und die Reichweite der japanischen Make-up-Kunst zu verstärken.

September: Gemeinsam mit Universal Studios Japan entwickelte Walk-Through-Attraktion der nächsten Generation

Am 5. September wird KATE eine Zusammenarbeit mit den Universal Studios Japan vorstellen, einem beliebten Ausflugsziel für Besucher aus dem In- und Ausland. Gemeinsam werden sie eine neue Attraktion schaffen:

"Witches of House 18: Bewitching Mansion of Emotion" (Hexen aus Haus 18: Die verzaubernde Villa der Gefühle), die Teil der Halloween Horror Nights des Parks sein wird.

Dies ist die erste gemeinsame Entwicklung einer Attraktion zwischen Universal Studios Japan und einem offiziellen Veranstaltungspartner. Unter dem Motto "Unleash the self hidden inside you" (Entfessle dein inneres Ich) weckt das Erlebnis unter der Anleitung von vier Hexen eine Vielzahl von Emotionen und offenbart neue Dimensionen des Selbst. Diese Zusammenarbeit zwischen KATE und Universal Studios Japan bietet ein einzigartiges Erlebnis, das außergewöhnliche Überraschungen und kreative Freiheit bietet und die Gäste dazu ermutigt, ihr bestes Ich zum Ausdruck zu bringen.

KATE wird auch weiterhin die japanische Make-up-Kultur in ganz Asien fördern, indem es sich kontinuierlich in den Medien engagiert und einzigartige Kundenerlebnisse schafft. Mit dem Ziel, Asiens führende Make-up-Marke zu werden, ist Kao bestrebt, die Marktpräsenz von KATE im Rahmen seiner umfassenden Strategie zum Aufbau eines "Global Sharp Top"-Kosmetikportfolios zu stärken.

Über Kao

Kao, ein in Japan ansässiger Hersteller von Körperpflege- und Haushaltsprodukten, Kosmetika und Spezialchemikalien, entwickelt hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die das Leben aller Menschen und den Planeten bereichern. Mit Marken wie dem Waschmittel Attack, den Hautpflegeprodukten Bioré und Jergens, den Hygieneartikeln Laurier, den Kosmetika Curél SENSAI und MOLTON BROWN sowie den Haarpflegeprodukten Oribe ist Kao aus dem Alltag der Menschen in Asien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika nicht mehr wegzudenken. Zusammen mit seinem Chemiegeschäft, das zu einer Vielzahl von Branchen beiträgt, erzielt Kao einen Jahresumsatz von rund 1.630 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 32.600 Mitarbeiter und blickt auf eine mehr als 130-jährige Geschichte der Innovation zurück. Als Unternehmen, das Produkte für den täglichen Gebrauch herstellt, sieht sich die Kao-Gruppe in der Verantwortung, die Umweltbelastung ihrer Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus aktiv zu reduzieren. Dies ist in der ESG-Strategie von Kao, dem Kirei Lifestyle Plan, festgelegt, der 2019 ins Leben gerufen wurde.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Kao Group.

