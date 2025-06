Kao baut sein Geschäft im Bereich Skin Protectiondeutlich aus und trägt damit zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen bei.

Im Rahmen des Mid-term Plans K27 und der Global Sharp Top-Geschäftsstrategie will Kao mit einzigartigen Technologien akute soziale und ökologische Herausforderungen angehen, sein Geschäft ausbauen und sich zu einem essenziellen Unternehmen für eine nachhaltige Welt entwickeln.

Durch die Ausrichtung der ESG-Initiativen auf die Global Sharp Top-Geschäftsstrategie erweitert Kao nicht nur seine Entwicklungschancen und reduziert Risiken, sondern leistet auch einen Beitrag zur Gesellschaft, um das Leben aller Menschen und des Planeten im Einklang mit seiner ESG-Strategie, dem Kirei Lifestyle Plan, zu bereichern.

Das Geschäft im Bereich Skin Protection, die führende Initiative der Global Sharp Top-Strategie von Kao, ist darauf ausgelegt, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Kao konnte dieses Geschäft 2024 deutlich ausbauen und erzielte einen Umsatzanstieg von 29 gegenüber dem Vorjahr.

Die in Japan ansässige Kao Corporation, ein führender Hersteller von Körperpflege- und Haushaltsprodukten, Kosmetika und Spezialchemikalien, hat auf ihrer Unternehmenswebsite den Kao-Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht, der einen Fortschrittsbericht über ihre ESG-Strategie, den Kirei Lifestyle Plan, enthält.

Kao-Nachhaltigkeitsbericht 2025

Kao's ESG Strategy Kirei Lifestyle Plan

Junko Ohtani, Executive Officer und verantwortlich für den Bereich ESG bei Kao, kommentiert: "Wir sind bestrebt, soziale und ökologische Probleme durch Innovation zu lösen und dabei die Bedürfnisse unserer Verbraucher*innen und Kund*innen zu antizipieren. Der Schlüssel dazu, dass sich unsere Verbraucher*innen für unsere Produkte entscheiden, liegt darin, dass diese nicht nur einen hohen funktionalen und emotionalen sondern auch einen sozialen Wert haben. So können unsere Verbraucher*innen allein durch die Verwendung von Kao-Produkten einen komfortableren und nachhaltigeren Lebensstil erreichen."

ESG-Initiativen, die 2024 unternehmerisches Wachstum mit der Bewältigung zentraler sozialer und ökologischer Herausforderungen in Einklang brachten

Im Jahr 2024 erzielte Kao große Fortschritte bei der Umsetzung seiner Global Sharp Top-Strategie, indem es gezielt Initiativen im Rahmen seiner ESG-Strategie, dem Kirei Lifestyle Plan, umsetzte.

Im Jahr 2024 erzielte Kao große Fortschritte bei der Umsetzung seiner Global Sharp Top-Strategie, indem es gezielt Initiativen im Rahmen seiner ESG-Strategie, dem Kirei Lifestyle Plan, umsetzte.

Kao Nachhaltigkeitsbericht 2025: Zusammenfassung

Verbesserte Lebensqualität: 29 Umsatzsteigerung im Bereich der Skin Protection (im Vergleich zum Vorjahr)

Der Bereich Skin Protection ist die führende Initiative innerhalb der Global Sharp Top-Strategie und trägt dazu bei, die Lebensqualität der Verbraucherinnen und Verbraucher zu verbessern, indem er dem zunehmenden Einfluss von UV-Strahlung, Luftverschmutzung und anderen umweltbedingten Faktoren entgegenwirkt, die die Haut schädigen können. Die weltweite Nachfrage in diesem Bereich ist gestiegen, und der Umsatz ist deutlich gewachsen. Die Produktpalette von Kao umfasst UV-Pflegeprodukte zum Schutz der Haut vor UV-Strahlen, Selbstbräunungsprodukte (Safe Color) für einen gebräunten Teint ohne UV-Exposition sowie Umweltschutzprodukte für die Haut wie Mückenschutzmittel. Diese Produkte nutzen die einzigartigen Technologien von Kao, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden nicht nur in Japan, sondern auch in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa.

Die Welt gesünder und sauberer machen: 24 Umsatzsteigerung bei Produkten mit hervorragender Umweltleistung (im Vergleich zum Vorjahr)

Teil der ESG-Strategie von Kao ist das Bekenntnis, "die Welt gesünder und sauberer zu machen". Der Umsatz mit Produkten, die die strengen Umweltkonformitätsanforderungen von Kao erfüllen, steigt. Wie im Vorjahr ist dieser Anstieg auf eine Zunahme konformer Produkte der Marken Attack (Waschmittel) und CuCute (Geschirrspülmittel) zurückzuführen, die einen hohen Anteil am Gesamtumsatz ausmachen und sich durch eine hervorragende Umweltverträglichkeit auszeichnen. Der Umsatzanstieg und die höheren Marktanteile dieser Marken trugen ebenfalls zu den Umsatzzahlen des Geschäftsbereichs Textil- und Haushaltspflege bei.

Verantwortungsbewusst Beschaffung von Rohstoffne: 88 Rückverfolgbarkeit bis zu den Palmölplantagen

Kao hat sich zur nachhaltigen Beschaffung von Palmöl, eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen, verpflichtet. Rückverfolgbarkeit ist unerlässlich, um Umwelt- und Menschenrechtsrisiken in der Lieferkette zu minimieren und eine stabile Rohstoffversorgung sicherzustellen. Mit einer Rückverfolgbarkeitsrate von 88 wurden stetige Fortschritte beim Aufbau einer nachhaltigen Palmöl-Lieferkette erzielt.

Dekarbonisierung: 15 Reduzierung der CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus (Basisjahr: 2017)

Kao stärkt seine Bemühungen, bis 2040 Net Zero zu werden und bis 2050 Carbon Negative zu werden, und trägt durch die Einführung kohlenstoffarmer Anlagen, den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien und die Reduzierung der CO2-Emissionen während des gesamten Produktlebenszyklus zum Aufbau einer dekarbonisierten Gesellschaft bei.

Die Welt gesünder und sauberer machen: Als eines von nur acht Unternehmen weltweit mit einem CDP-Triple-A-Rating ausgezeichnet

Kao wurde in allen drei Umfragen zu Klimawandel, Wäldern und Wassersicherheit, die von der internationalen Nichtregierungsorganisation CDP unter mehr als 24.800 Unternehmen weltweit durchgeführt wurden, als A-List-Unternehmen ausgewählt, der höchsten Bewertung, die vergeben werden kann. Kao war eines von nur acht Unternehmen, die 2024 das Triple-A-Rating erhielten, und ist das einzige Unternehmen in Japan, das fünf Jahre in Folge ausgewählt wurde.

Effektive Unternehmensführung: Seit 19 Jahren in Folge der Liste der World's Most Ethical Companies®

In Anerkennung der ethisch verantwortungsvollen Unternehmenskultur, die das Unternehmen seit jeher pflegt, wurde Kao von Ethisphere, einem weltweit führenden Unternehmen in der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken, als eines der weltweit ethischsten Unternehmen 2025® ausgewählt. Kao ist eines von nur sechs Unternehmen weltweit und das einzige asiatische Unternehmen, das diese Auszeichnung seit ihrer Einführung im Jahr 2007 19 Jahre in Folge erhalten hat.

Der Kao-Nachhaltigkeitsbericht 2025 berichtet über die Fortschritte bei der Dekarbonisierung und enthält erstmals die Ergebnisse einer quantitativen Szenarioanalyse, die gemäß dem TCFD*-Rahmenwerk durchgeführt wurde. Die Analyse identifiziert im Bereich Konsumgüter Chancen im Zusammenhang mit der Minderung von Klimarisiken, etwa durch wassersparende Produkte und solche, die mit weniger Ressourcen hergestellt werden.

Im Bereich Chemie eröffnen sich Potenziale für Produkte, die Kunden und der Industrie dabei helfen, klimabezogene Herausforderungen zu bewältigen. Im Hinblick auf Chancen im Zusammenhang mit der Anpassung an Klimarisiken identifiziert die Analyse mehr Entwicklungschancen wie beispielsweise das Geschäft im Bereich Skin Protection.

Die 2015 ins Leben gerufene Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (Task Force für klimabezogene Finanzangaben) stellt einen Rahmen zur Verfügung, der es Unternehmen ermöglicht, klimabezogene Risiken und Chancen im Rahmen ihrer bestehenden Berichtsprozesse effektiver offenzulegen.

Über den Kirei Lifestyle Plan

In den vergangenen 130 Jahren hat Kao daran gearbeitet, das Leben der Menschen zu verbessern und ihnen zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu verhelfen einem Kirei Lifestyle. Das japanische Wort "kirei" beschreibt etwas, das gleichzeitig sauber, geordnet und schön ist. Für Kao bedeutet dieses Konzept von "kirei" nicht nur das Aussehen, sondern auch eine Einstellung den Wunsch, Schönheit für sich selbst, für andere Menschen und für die natürliche Welt um uns herum zu schaffen. Mit dem Ziel, einen nachhaltigeren Lebensstil zu verwirklichen, hat die Kao Gruppe im April 2019 ihre ESG-Strategie, den Kirei Lifestyle Plan, eingeführt. Bis 2030 möchte Kao mindestens 1 Milliarde Menschen ein schöneres Leben ermöglichen und dafür sorgen, dass 100 seiner Produkte einen ökologischen Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus hinterlassen, den unsere Natur laut Wissenschaft sicher verkraften kann. Für weitere Informationen besuchen Sie die Kao Sustainability Webseite.

Über Kao

Kao, ein in Japan ansässiger Hersteller von Körperpflege- und Kosmetikprodukten sowie Haushaltsprodukten und Spezialchemikalien, bietet hochwertige Produkte an, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack Waschmittel, Bioré und Jergens Hautpflegeprodukte, Laurier Hygieneprodukte, Curél, SENSAI und MOLTON BROWN Kosmetikprodukte sowie Oribe Haarpflegeprodukte, ist Kao Teil des täglichen Lebens der Menschen in Asien, Nord- und Südamerika, Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.630 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 32.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine mehr als 130-jährige Innovationsgeschichte zurück. Als Unternehmen, das Produkte herstellt, die Menschen täglich benutzen, übernimmt die Kao Gruppe die Verantwortung, den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte während des gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren. Dies ist in der 2019 eingeführten ESG-Strategie von Kao, dem Kirei Lifestyle Plan, dargelegt. Bitte besuchen Sie die Webseite der Kao Group für aktuelle Informationen.

