Unterföhring (ots) -- Der HBO-Film "Mountainhead" (https://www.sky.de/film/mountainhead) startet am 30. August bei Sky und ist mit Sky und WOW abrufbar- Gesellschaftssatire von Jesse Armstrong ("Succession") mit Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith und Ramy Youssef- Vier Milliardärsfreunde treffen sich, während die Welt eine große internationale Krise erlebt- Trailer hier (https://www.youtube.com/watch?v=9hSnMlETnkA) auf YouTube anschauen und hier (https://app.mediasilo.com/review/686e6d717d791775aef7a6b4) downloaden- Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/686e8ee7c199222eb859cbec) downloadenUnterföhring, 14. Juli 2025 - Der viel beachtete HBO-Film "Mountainhead" (https://www.sky.de/film/mountainhead) von Emmy®-Gewinner Jesse Armstrong ("Succession") startet am 30. August in Deutschland auf Sky Cinema Premiere und ist mit Sky und WOW abrufbar. Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith und Ramy Youssef treffen sich hier als milliardenschwere Tech-Bosse in einem abgelegenen Luxus-Domizil in den Bergen, während die Welt eine große Krise erlebt.Über "Mountainhead":Eine Gruppe von Tech-Milliardären trifft sich auf einem abgelegenen Berg. Randall (Steve Carell), Hugo (Jason Schwartzman), Venis (Cory Michael Smith) und Jeff (Ramy Youssef) sind langjährige Freunde und Konkurrenten - und einige der reichsten Männer der Welt. Als Hugo seine Bros in seinem luxuriösen Anwesen willkommen heißt, wird ihr hochkarätig besetztes Wochenende durch Berichte über gewalttätige Zusammenstöße auf der ganzen Welt gestört - ausgelöst durch Venis' neue generative Social-Media-Tools. Während die Nationen politisch und wirtschaftlich ins Wanken geraten, beginnen die vier Titanen, die Krise zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen - wobei jeder potenzielle Schachzug große Auswirkungen hat: auf ihr Vermögen, auf ihre Freundschaft ... und auf die Zukunft der Menschheit, wie wir sie kennen.Ausstrahlung:"Mountainhead" läuft am 30. August um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere und ist mit Sky und WOW auf Abruf verfügbar.Material:Trailer hier (https://www.youtube.com/watch?v=9hSnMlETnkA) auf YouTube anschauen und hier (https://app.mediasilo.com/review/686e6d717d791775aef7a6b4) downloadenBilder hier (https://app.mediasilo.com/review/686e8ee7c199222eb859cbec) downloadenFacts:Originaltitel: "Mountainhead", Film, 105 Minunten, Drehbuch, Regie und Produktion: Jesse Armstrong Executive Producer: Jesse Armstrong, Frank Rich, Lucy Prebble, Jon Brown, Tony Roche, Will Tracy, Mark Mylod, and Jill Footlick. DarstellerInnen: Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef, Hadley Robinson, Ali Kinkade, Daniel Oreskes, David Thompson, Amie MacKenzie and Ava Kostia.