Der Batteriespeicher mit 300 Megawatt Leistung soll in Sachsen-Anhalt entstehen. Die vollständige Inbetriebnahme und der Anschluss an das 50 Hertz-Übertragungsnetz ist für 2026 geplant. In dieser Woche startet Eco Stor mit dem Bau eines weiteren großen Batteriespeichers. In Förderstedt, gelegen im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt, soll ein Speicher mit 300 Megawatt Leistung und 714 Megawattstunden Kapazität entstehen. Dazu beginnen in dieser Woche die Vorbereitungsmaßnahmen, nachdem Eco Stor zuvor alle behördlichen Anforderungen für den Baustart sowie die Auflagen der ökologischen Baubegleitung ...

