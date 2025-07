FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.07.2025 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ACCESSO TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 550 (775) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 430 (415) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ACCESSO TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 575 (700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GOOCH & HOUSEGO PRICE TARGET TO 740 (625) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 490 (450) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ACCESSO TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 575 (700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRISTEL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 400 (385) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRISTEL TO 'HOLD' - PRICE TARGET 400 PENCE - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2375 (2520) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1185 (1202) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 440 (360) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES IAG ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - PANMURE LIBERUM RAISES AB FOODS TO 'BUY' - PRICE TARGET 2600 PENCE - PEEL HUNT RAISES ACCESSO TECHNOLOGY TO 'ADD' (HOLD) - PRICE TARGET 435 (540) PENCE



