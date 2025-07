In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beriet der Bundesrat über den Haushaltsgesetzentwurf. Die Länderkammer fordert die Regierung auf, die Stromkosten nun doch für alle Verbrauchsgruppen zu senken. Außerdem brachten die Landesvertreter einen Gesetzesentwurf ein, der mehr Flächen für Photovoltaikanlagen schaffen soll. Der Bundesrat tagte am Freitag ein letztes Mal vor der Sommerpause. Nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz die Länderkammer erstmals in einer Grundsatzrede adressierte, entschieden die Ländervertreter über mehr als 80 Tagesordnungspunkte. Für die Photovoltaikbranche waren zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...