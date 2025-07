Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagvormittag wie schon zu Handelsbeginn im Minus. Die Zollankündigung aus den USA für Waren aus der EU drückt auf die Kurse. Insgesamt sind die Abschläge der Blue Chips in der Schweiz allerdings relativ moderat, was in Marktkreisen auf die zurückhaltende Reaktion der EU sowie auf den Gewöhnungseffekt der Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump zurückgeführt wird. Dennoch sorgt die Eskalation in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...