Donald Trump schockte am Samstag die EU mit einem Brief, adressiert an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in dem er einen Zollsatz von 30 % auf europäische Waren ab dem 1. August androhte. Sektorale Zölle werden separat behandelt werden. Sektorale Zölle gelten etwa für Autos und Autoteile sowie Stahl- und Aluminium. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Ursprünglich sahen die am 2. April verkündeten reziproken US-Zölle gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...