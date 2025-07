Die Badenova AG & Co. KG Freiburg hat einen Standort für das geplante Erdwärme-Heizwerk bei Hartheim gefunden. Geologie, Lage und Infrastruktur sprechen aus Sicht des Unternehmens dafür. Bau und Betrieb des Heizwerks sollen ohne nennenswerte Beeinträchtigungen für Anwohner:innen erfolgen. Ein Schritt für die regionale Wärmewende im Breisgau ist erreicht: In der Nähe des Autobahnparkplatzes Hardt bei Hartheim an der A5 hat Badenova den geeigneten Standort für den Bau eines Heizwerks zur Nutzung tiefer ...

