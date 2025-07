Mannheim / Warschau (ots) -Der Immobilieninvestor und -entwickler GTC hat mit der PAUL Tech AG eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, um sein Wohnimmobilienportfolio in Deutschland nachhaltig zu modernisieren. Ziel der ESG-orientierten Initiative ist es, rund 4.800 Wohneinheiten mit klimaneutraler Heiztechnik auszustatten. GTC ist ein erfahrener Immobilienentwickler und -investor mit über 30 Jahren Marktpräsenz und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien. 93 Prozent des Portfolios sind als Green Buildings zertifiziert (LEED, BREEAM, DGNB).Ab Juli 2025 werden die ersten Gebäude mit PAUL Net Zero ausgestattet - einer integrierten Technologieplattform, die KI-gesteuerte Energieoptimierung, hocheffiziente Wärmepumpensysteme und - wo möglich - Photovoltaikanlagen kombiniert. Ziel ist es, die Wärmeversorgung klimaneutral zu gestalten und die Gebäude auf die Energieeffizienzklasse A zu bringen.Zum Jahreswechsel erwarb GTC das Portfolio im Rahmen seines Markteintritts in Deutschland, mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Wertschöpfung im Bestand. Es umfasst überwiegend Bestandsimmobilien aus den fünfziger und sechziger Jahren mit Schwerpunkten um die Städte Kaiserslautern, Helmstedt und Heidenheim. Mit ihren fossilen Heizsystemen stehen diese Gebäude angesichts geringer Energieeffizienz und hoher CO2'-Emissionen vor großen Herausforderungen. Durch gezielte ESG-Investitionen und Modernisierungen soll die Qualität des Gebäudebestands spürbar und nachhaltig gesteigert werden.Die Partnerschaft verfolgt mehrere Ziele:- Umsetzung der ESG-Strategie von GTC im deutschen Markt- Skalierung der PAUL Net Zero Plattform auf Portfolioebene- Reduktion von CO2-Emissionen und Verbesserung von Energieeffizienz und LebensqualitätZsolt Farkas, Chief Strategy Officer der GTC Group: "Nachhaltiges Bauen und die Reduktion unseres ökologischen Fußabdrucks sind seit Jahren zentrale Bestandteile unserer Unternehmensstrategie. Durch die Partnerschaft mit PAUL Tech und den Einsatz von PAUL Net Zero setzen wir konkrete Maßnahmen um, die Umwelt und Klima schonen sowie gleichzeitig langfristige Werte für unsere Stakeholder schaffen."Sascha Müller, CEO der PAUL Tech AG: "Wir freuen uns, GTC auf dem Weg zu einem nachhaltigen Immobilienportfolio in Deutschland zu begleiten. Diese Partnerschaft unterstützt GTC nicht nur bei der Verwirklichung seiner ambitionierten ESG-Ziele in einem strategisch bedeutenden Markt, sondern verdeutlicht auch, wie unsere Technologie den Immobiliensektor voranbringen kann. Mit PAUL Net Zero verbessern wir nicht nur die Energieeffizienz und senken Emissionen, sondern steigern auch die Wohnqualität für tausende Bewohnerinnen und Bewohner. Gleichzeitig können wir unsere Plattform weiter ausbauen und die Energiewende im Gebäudesektor aktiv vorantreiben."GTCDie GTC Group ist ein führender Investor und Immobilienentwickler mit 30 Jahren Erfahrung in den größten Märkten Mittel- und Osteuropas. Bis heute hat das Unternehmen 82 Bürogebäude und Einkaufszentren mit einer Gesamtfläche von 1,4 Millionen Quadratmetern entwickelt. Derzeit verwaltet GTC ein Portfolio von 44 Immobilien mit insgesamt 727.000 Quadratmetern vermietbarer Fläche in wichtigen Städten Polens sowie in Budapest, Bukarest, Belgrad, Zagreb und Sofia. Seit 2024 besitzt das Unternehmen zudem rund 5.200 Wohneinheiten in Deutschland. Darüber hinaus entwickelt GTC aktuell über 65.000 Quadratmeter Gewerbefläche im Rahmen von fünf Projekten und verfügt über eine Landreserve für zukünftige Entwicklungen.Die Aktien der GTC S.A. sind an der Warschauer Börse sowie an der Börse in Johannesburg notiert.Medienanfragen zu GTC: Wojciech Gurak, Biuro PR, gurak@biuropr.pl, +48 505 926 778PAUL Tech AGDie PAUL Tech AG mit Sitz in Mannheim macht Bestandsimmobilien grün und werthaltig. Mit unserer KI-gestützten Technologie PAUL Net Zero verwandeln wir Gebäude in energieeffiziente, klimafreundliche Investments - und steigern dabei ihre Rendite. Durch die intelligente Kombination von Wärmepumpen, Photovoltaik und digitaler Steuerung erreichen unsere Kunden höchste Energieeffizienzklassen und erfüllen zukünftige ESG-Anforderungen. Als Partner führender Immobilienunternehmen betreuen wir bereits 160.000 Wohneinheiten auf ihrem Weg in eine nachhaltige Zukunft.Pressekontakt:Klaus Schmidtke, Pressesprecher, klaus.schmidtke@paul.tech,Original-Content von: PAUL Tech AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157425/6076100