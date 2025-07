Die Aktie des Energieriesen TotalEnergies startet mit leichten Kurszuwächsen in die neue Handelswoche. Die Dividendentitel des französischen Konzerns profitieren heute von steigenden Ölpreisen. So verteuerte sich ein Barrel der Nordseesorte Brent-Öl um 80 Cent auf 71,17 US-Dollar. WTI zur Lieferung im August stieg um 84 Cent auf 69,30 Dollar.Die jüngste Zolldrohung aus den USA in Richtung der Europäischen Union vom Wochenende konnte die Notierungen am Ölmarkt nicht belasten. US-Präsident Donald ...

