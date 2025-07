FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Südzucker nach den am Donnerstag vorgelegten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 von 10,00 auf 9,70 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Verkaufen" belassen. Die Ergebnisse hätten im Rahmen seiner ohnehin nicht sonderlich ambitionierten Ertwartungen gelegen, schrieb Axel Herlinghaus am Montag. Für das Erreichen des Mittelwertes beim operativen Ergebnisziel für 2025/26 seien aber deutliche höhere Zuckerpreise in der zweiten Geschäftsjahreshälfte nötig./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 09:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 09:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007297004