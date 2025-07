DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber Solutions benennt IC360 in SecureGuard360 um

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Integrated Cyber Solutions benennt IC360 in SecureGuard360

Vancouver, BC (pta000/14.07.2025/13:33 UTC+2)

Integrated Cyber Solutions benennt IC360 in SecureGuard360 um und treibt seine Vision einer menschlichen Firewall mit der nächsten Entwicklungsphase voran

VANCOUVER, BC, 14. Juli 2025 - Integrated Cyber Solutions Inc. (CSE: ICS) (OTCQB: IGCRF) (FRA: Y4G) ("ICS" oder das "Unternehmen") gab heute die Umbenennung seiner Flaggschiff-Cybersicherheitsplattform, ehemals bekannt als IC360, in SecureGuard360 bekannt und unterstreicht damit sein Engagement für die Human Firewall durch die Integration von menschenzentrierten Sicherheitsdaten. Das Unternehmen ist auch in die nächste Entwicklungsphase eingetreten, in der es sich auf die Datenintegration, den Aufbau einer robusten Berichtsgrundlage und die Vorbereitung auf KI-gesteuerte Vorhersagefunktionen konzentriert.

Ein Name, der die Mission widerspiegelt

Der neue Name SecureGuard360 drückt den Zweck der Plattform besser aus: umfassenden Schutz in der gesamten digitalen Umgebung eines Unternehmens zu bieten. Dieses Rebranding unterstützt die langfristige Produktstrategie von ICS und positioniert die Plattform für eine stärkere Marktbekanntheit im Laufe der Entwicklung. Die Markenregistrierung ist im Gange.

"Bei SecureGuard360 geht es darum, durch Transparenz, Einfachheit und Intelligenz Sicherheit zu schaffen", sagt Alan Guibord, CEO von ICS. "Der neue Name spiegelt wider, wofür die Plattform entwickelt wurde. Es bietet Schutz aus jedem Winkel auf eine Weise, die leicht zu verstehen und zu verwenden ist."

Innovative und proprietäre Technologie

SecureGuard360 bietet einen neuartigen und proprietären Ansatz im Bereich der Cybersicherheit. Durch die Integration von Daten aus mehreren Cybersicherheitsanwendungen und mit geplanten KI-gesteuerten Analysen zielt die Plattform darauf ab, Erkenntnisse und Vorhersagefähigkeiten zu liefern, die auf dem Markt ungewöhnlich sind. Diese Innovation verbessert das geistige Eigentum von ICS und bietet Kunden ein einzigartiges Tool, um Cyberrisiken über traditionelle isolierte Lösungen hinaus besser zu verstehen und zu managen.

Nächste Entwicklungsphase: Aufbau der Grundlage für KI-gestütztes Reporting

Nachdem das Architekturdesign der Plattform nun abgeschlossen ist, konzentriert sich ICS auf die Datenintegration, die Konnektivität des Ökosystems und die Schaffung einer starken Reporting-Grundlage. In dieser Phase wird die Infrastruktur aufgebaut, die zur Unterstützung von Echtzeit-Erkenntnissen erforderlich ist, und die Grundlage für KI-gestützte Analyse- und Vorhersagefunktionen in der Zukunft legen.

SecureGuard360 wird auf Basis von Microsoft Azure entwickelt und bietet die Skalierbarkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau, die für den Umgang mit großen Mengen unterschiedlicher Cybersicherheitsdaten erforderlich sind.

Schließung einer kritischen Lücke in der Cybersicherheitsberichterstattung

Trotz der Fülle an Cybersicherheitslösungen haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, fragmentierte Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse zu übersetzen. Diese Herausforderung macht es schwierig, Risiken zu priorisieren und effektiv zu reagieren.

ICS sieht in der Berichterstattung eine große Chance. SecureGuard360 wurde entwickelt, um Daten aus mehreren Tools zu vereinheitlichen und diese Informationen in leicht verständlichen Berichten darzustellen. Die Plattform hilft Nutzern, Systemschwachstellen zu identifizieren, Bedrohungstrends zu verfolgen und Abhilfemaßnahmen auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist.

"Es gibt keinen Mangel an Cybersicherheitsdaten. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, einen Sinn daraus zu machen", sagte Guibord. "SecureGuard360zielt darauf ab, diese Klarheit in einer einzigen Oberfläche zu bieten und es Unternehmen zu ermöglichen, intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage integrierter Intelligenz anstelle von unzusammenhängenden Tools zu treffen."

Die Integration des Ökosystems wird sich im Laufe der Zeit ausweiten

SecureGuard360 wird nach und nach Daten aus dem wachsenden Ökosystem von Cybersicherheitstechnologien von ICS abrufen. Zu den Integrationen gehören zunächst vertrauenswürdige Plattformen wie KnowBe4, Microsoft Entra (Active Directory) und Microsoft Defender. Weitere Systeme, die das Schwachstellenmanagement, die Bedrohungserkennung und die Bewertung von Cyberrisiken unterstützen, werden im Laufe der Entwicklung angebunden.

Dieser integrierte Ansatz wird SecureGuard360 als zentrale Drehscheibe für Cybersicherheitseinblicke positionieren, die Bedrohungsinformationen, Ergebnisse von Mitarbeiterschulungen, den Status von Schwachstellen und Incident-Response-Aktivitäten im gesamten Unternehmen miteinander korreliert.

Gebaut für eine Quantenzukunft

ICS entwickelt SecureGuard360 mit Blick auf langfristige Ausfallsicherheit. Mit der Weiterentwicklung des Quantencomputings berücksichtigt die Plattform zukunftsweisende architektonische Entscheidungen, um die Sicherheitsherausforderungen des Quantenzeitalters zu bewältigen. Dadurch wird sichergestellt, dass SecureGuard360 mit neuen Risiken und Technologien Schritt hält und einen dauerhaften Wert und Schutz bietet.

Über integrierte Cyber-Lösungen

Integrated Cyber Solutions, Inc. ist ein globaler Managed Security Service Provider (MSSP), der sich auf einen menschenzentrierten Ansatz für die Cybersicherheit konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Mitarbeiter als erste Verteidigungslinie zu stärken, indem es Verhaltensintelligenz mit fortschrittlicher Technologie kombiniert, um menschliche Schwachstellen zu beheben. Mit seiner SecureGuard360-Plattform und globalen Partnerschaften plant Integrated Cyber, komplexe Sicherheitsdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Die Lösungen zielen darauf ab, KI-gesteuerte Bedrohungserkennung, verhaltensbasiertes Training und Echtzeit-Intelligenz zu integrieren, um widerstandsfähige menschliche Firewalls aufzubauen und das Sicherheitsmanagement zu vereinfachen. Mit expandierenden Aktivitäten im Nahen Osten, Afrika und Südasien, einschließlich wichtiger Partnerschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien und Sri Lanka, entwickelt Integrated Cyber maßgeschneiderte Cybersicherheitslösungen für verschiedene kulturelle und regulatorische Umgebungen und positioniert sich als führender verhaltensorientierter Anbieter in Schwellenländern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alan GuibordChief Executive Officer1 Stiles Road, Salem, New Hampshire, 03079, USATel: +1-212-634-9534E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com www.integrated-cyber.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: das Angebot und seine Bedingungen, einschließlich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; der Ablauf der Haltefristen für Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots vertrieben werden; und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich: Das Unternehmen kann den Erlös aus dem Angebot für andere als die in dieser Pressemitteilung angegebenen Zwecke verwenden; ungünstige Marktbedingungen; Änderungen der Zins- und Wechselkurse; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören die allgemeinen Marktbedingungen, andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden dargelegt sind und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Integrated Cyber Solutions Inc. 1662 W 75th Ave V6P 6G2 Vancouver, BC Kanada Ansprechpartner: Alan Guibord Tel.: +1 212 634 9534 E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com Website: www.integrated-cyber.com ISIN(s): CA45828F1018 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt Weitere Canadian Securities Exchange (CSE) Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1752492780160 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2025 07:33 ET (11:33 GMT)