NEW YORK (dpa-AFX) - Die fortdauernden globalen Zollstreitigkeiten dürften die US-Börsen am Montag im Aufwärtsdrang bremsen. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag mit Verlusten in das Wochenende gegangen war, sind zu Beginn der neuen Woche leichte Kursverluste zu erwarten. Der Broker IG berechnete den Dow mit 0,3 Prozent im Minus bei 44.255 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 wird ebenfalls 0,3 Prozent niedriger erwartet.

US-Präsident Donald Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August mit einem Zoll von 30 Prozent belasten. Eigentlich war nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden.

Für die Aktienmärkte bedeuteten die von den USA versendeten Zollbriefe eine wieder steigende Unsicherheit, schrieb die Commerzbank. Noch überwiege am Markt allerdings die Erwartung, dass es am Ende nicht so schlimm kommen wird, wie angedroht.

Kryptowährungen beschleunigten zu Wochenbeginn ihre Rekordjagd, der Bitcoin erreichte in der Spitze gut 123.000 US-Dollar. Das zog die Aktien von Krypto-Anbietern und -Dienstleistern mit nach oben. Coinbase stiegen um 1,4 Prozent und Microstrategy um 2,2 Prozent.

Der Hersteller von Industrie- und Baubedarf Fastenal legte Geschäftszahlen vor. Der Gewinn je Aktie des an der Börse fast 50 Milliarden US-Dollar schweren Unternehmens lag leicht über der Konsensschätzung. Die Papiere legten vorbörslich um gut 4 Prozent zu und erreichten ein Rekordhoch./bek/stk

US3119001044, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US19260Q1076