NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 390 Pence belassen. Analyst Giacomo Romeo aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht für das zweite Quartal sowie vor dem am 5. August anstehenden detaillierten Bericht sein Bewertungsmodell für den Öl- und Gaskonzern. Die Telefonkonferenz zu den Zahlen dürfte sich vor allem auf Fortschritte in Sachen Veräußerungen (Castrol/Lightsource) und die Gründe für die besser als erwarteten Förderdaten sowie den Ausblick auf Aktienrückkäufe konzentrieren./rob/ck/la



