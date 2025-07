hier

Laut einem Bericht des "Handelsblatt" wollen VOLKSWAGEN und SAIC ihr gemeinsames Werk im chinesischen Nanjing schließen. Zuletzt wurden in Nanjing laut dem Bericht unter anderem der VW Passat sowie der Skoda Superb mit reduzierter Auslastung produziert. Die Werksschließung soll schrittweise im zweiten Halbjahr erfolgen. Es sei das erste Aus für ein komplettes VW-Werk in China. Die verbleibende Produktion soll an den benachbarten Standort in Yizheng verlagert werden. Ein VW-Sprecher wurde in dem Bericht zitiert, der erklärte, dass das Produktionsnetzwerk im Rahmen der "umfassenden strategische Ausrichtung" weiter "optimiert" werde.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent