Tech-Milliardär Elon Musk schließt eine Fusion zwischen Tesla und seinem KI-Unternehmen xAI aus, deutet aber mögliche Investition durch den E-Autohersteller an.Elon Musk hat am Montag klargestellt, dass er eine Fusion zwischen Tesla und seiner KI-Firma xAI nicht unterstützt. Die Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Spekulationen über eine engere Verzahnung seiner Unternehmen an Fahrt aufnehmen - insbesondere im Hinblick auf den Einsatz der umstrittenen Grok-KI in Tesla-Fahrzeugen. In einer Antwort auf der Social-Media-Plattform X reagierte Musk knapp mit "Nein" auf eine öffentlich gestellte Frage, ob er einen Zusammenschluss zwischen Tesla und xAI befürworte. Die Tesla Aktie notiert in …