Tesla steht vor einer strategischen Weichenstellung: Die Aktionäre sollen über ein mögliches Milliardeninvestment in Elon Musks KI-Startup xAI abstimmen. Während SpaceX bereits investiert hat, stellt sich nun die Frage, ob auch der Elektroautobauer in die umstrittene Technologie einsteigen soll.Tesla-Aktionäre vor entscheidender Abstimmung: Soll der Konzern in Musks KI-Startup investieren? Tesla vor Milliardenentscheidung Elon Musk kündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...