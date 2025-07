Im Ranking der 10.000 wichtigsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland, das der Interessenverband DDW alle drei Monate erhebt, hat es ungewöhnlich viel Bewegung gegeben. Die Wachstumsdynamik hat etwas nachgelassen.Die Untersuchung des DDW hat Mittelständler nach Umsatz, Mitarbeiterzahl sowie 37 weiteren Kriterien gerankt - und viele Unternehmen haben ihren Platz in der Rangliste getauscht. 248 Unternehmen schafften den Sprung unter die Top-10.000 und damit so viele wie nie. 15 mittelständische Unternehmen schafften es erstmals in die Top-100. Die 10.000 Unternehmen im Ranking ...

Den vollständigen Artikel lesen ...