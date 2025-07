Thomas Ritterbusch und Bastian Bosse (BRW): Infobrief 03/2025

08.07.2025 -

Nun liegt das erste Halbjahr 2025 hinter uns. Mancher mag erleichtert aufatmen, denn es fehlte wahrlich nicht an Hiobsbotschaften: Der anhaltende Ukrainekrieg, die Eskalation im Nahen Osten oder die konfrontative Rhetorik Donald Trumps in Richtung China und Europa. Jede dieser Entwicklungen reichte aus, um Emotionen hochkochen zu lassen und die Märkte ins Wanken zu bringen. So geschehen Anfang April, als bspw. der S&P 500 in wenigen Tagen über 10% verlor. Zusammen mit dem Minus aus dem ersten Quartal verfehlte er das Baisse-Kriterium (-20% vom Höchststand) nur knapp.

(...)