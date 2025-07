Bitcoin & Tech-Aktien trotzen der Unsicherheit! Marktausblick für DAX, Gold, Nvidia, Palantir & Co.

Anzeige / Werbung

Aus Deutschland heraus sind die Exporte in die USA bereits im Mai auf den tiefsten Stand seit Mitte 2022 gefallen. Diese Thematik belastet Firmen und Länder somit gleichermaßen. Doch von den Tiefs am Morgen kann sich der DAX weiter erholen und gegen Mittag sogar die 24.100er-Marke anlaufen. Ebenso solide notieren die US-Futures am Morgen, die im Nasdaq und S&P500 in der Vorwoche neue Rekorde schrieben und bisher nur eine kleine Konsolidierung auf diese Rekorde zeigten. Ein weiterer Anlauf könnte daher bevorstehen, insbesondere, weil der Dow Jones noch keine neuen Rekorde zeigt und in dieser Woche die neue Quartalssaison startet.

Weitere Rekorde gab es jedoch beim Bitcoin zu sehen. Mit 122.000 US-Dollar notiert die populärste Kryptowährung nun weit über der psychologischen Marke von 100.000 und damit in einem deutlichen Nachfrageüberhang.

Etwas stärker ist auch der Dollar, da steigende Zolleinnahmen (in diesem Jahr bereits 122 Milliarden US-Dollar) den Währungsraum festigen. Ist damit der Aufwärtstrend des Euro aus den letzten Wochen bereits beendet? Dies schauen wir uns ebenso im Chartbild an, wie die jüngste Aufwärtsbewegung im Ölpreis. Nachlassende Berichterstattung aus dem Nahen Osten hat die Rückkehr der Nachfrager nach Öl wieder zum Tragen gebracht. Die Frage bleibt, ob eine geopolitische Eskalation im Russlandkrieg das Thema noch einmal verstärkt.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Erneut scheint die Palantir-Aktie auf dem Weg zu sein, neue Rekorde zu schreiben. Die Konsolidierungen sind im Chartbild sehr kurz, der folgende Anstieg meist heftig, abzulesen. Fundamental diskutieren wir den Wert heute nicht, wohl aber das Minus bei Salesforce. Denn beim größten US-Unternehmen im Bereich Software-as-a-service sorgen Kosteneinsparung durch KI vor allem beim Personal für Sorgen. Bis zu 50 Prozent der Jobs werden zumindest geprüft, zwei große Abbau-Wellen gab es in jüngster Zeit bereits. Dem Aktienkurs hat dies positiv geholfen, weil eine große Milliardenübernahme eines weiteren Anbieters von Schnittstellen für KI-Integrationen auf dem Ergebnis lastet.

Im Zuge der Bitcoin-Rekorde ist auch Strategy weiter gefragt. Das Unternehmen könnte mit dem Investitionsgewinn durch die Kursgewinne in der Bilanz, in der über 550.000 Bitcoins verbucht sind, einen zweistelligen Quartalsgewinn ausweisen.

Beim Blick auf technische Werte darf Nvidia nicht fehlen, die bereits rund 4 Billionen US-Dollar wert sind. Technisch möchte AMD hier in Kürze ein Konkurrenzprodukt anbieten. Erste Analysten sehen Potenzial, auch wenn der Kurs bereits 55 Prozent in diesem Jahr gestiegen ist. Was hat es damit auf sich und welche Dominanz weißt Nvidia wirklich auf?

Ebenso stark entwickelt sich trotz Sommer und Sonne der Kurs der Netflix-Aktie. Saisonal unabhängig sind weitere Serien und Filme gefragt, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. Kann das Unternehmen auch wieder mit den aktuellen Zahlen von den Abonnenten überzeugen? Am Donnerstag stehen die Earnings an. Zuvor jedoch die Bankenwerte, von denen wir mit JPMorgan Chase den größten Vertreter einmal in den Vordergrund stellen.

Der Blick auf die Nike Aktie und Verizon Communications runden den offiziellen Teil ab. Danach hatten wir erneut Gelegenheit, spezifische Wünsche aus der Community zu diskutieren.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Neues interaktives Format zu den US-Arbeitsmarktdaten. Jetzt kostenlos anmelden

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.