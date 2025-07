Kräftige Ausschläge in beide Richtungen gab es zuletzt bei den Solaraktien wie SolarEdge. Übergeordnet zeigt der Trend aber wieder nach oben. Und auch am Montag legt die Aktie angesichts einer deutlich optimistischeren Einschätzung von Barclays wieder deutlich zu. Ein neues Mehrmonatshoch scheint nun wieder in Reichweite zu sein.Die Analysten der britischen Bank Barclays haben das Ziel für SolarEdge massiv von 12 auf 29 Dollar angehoben und den fairen Wert damit mehr als verdoppelt. Entsprechend ...

