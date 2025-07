NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Sportartikelhersteller leicht gesenkt, schrieb Chiara Battistini in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Damit berücksichtigte sie die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt, Branchendaten und aktualisierte Annahmen bezüglich der finanziellen Aufwendungen des Konzerns. Puma bleibe anfällig hinsichtlich der allgemeinen Schwäche der Verbrauchermärkte und der Entwicklung der Zölle./rob/la/jha/



ISIN: DE0006969603

