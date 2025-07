Madrid/Mailand - Real-Urgestein Luka Modric verlässt nach 13 Jahren die Madrilenen und schließt sich AC Mailand an.



Der Kroate unterschrieb bei Milan einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr, teilten die Italiener am Montagabend mit. Der Mittelfeldspieler wird bei den Rossoneri die Rückennummer 14 tragen.



"Wenn ich an alles zurückdenke, was ich hier erreicht habe, bin ich sehr glücklich, auch wenn es nun vorbei ist", sagte Modric Real-Madrid-TV. "Der Spieler zu sein, der die meisten Titel im besten Verein der Fußballgeschichte gewonnen hat, ist etwas Beeindruckendes. Aber es ist nicht nur das. Es gibt auch andere Dinge, wie die Zuneigung der Menschen. Das bleibt mir immer in Erinnerung, denn das kann dir niemand nehmen", fügte er hinzu.



Modric begann seine Profikarriere im Alter von 16 Jahren bei Dinamo Zagreb. 2008 wechselte er zu Tottenham Hotspur, wo er in 159 Spielen 17 Tore erzielte. Sein großer Wechsel zu Real Madrid erfolgte 2012. In 13 Jahren bei den Spaniern erzielte Modric 43 Tore in 597 Spielen und wurde der am meisten dekorierte Spieler des Vereins mit sechs Champions-League-Titeln, fünf Klub-Weltmeisterschaften, einem Interkontinentalpokal, fünf europäischen Supercups, vier LaLiga-Titeln, zwei Copa del Rey und fünf spanischen Supercups.



2018 wurde er mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Modric ist Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft und hält mit 188 Einsätzen den Rekord für die meisten Länderspieleinsätze seines Landes.





